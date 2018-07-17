Взрыв в Петербурге произошел из-за разгерметизации баллона с пропаном

Взрыв на территории промзоны в Санкт-Петербурге произошел из-за разгерметизации 50-литровой емкости с пропаном. В результате ЧП погибли двое рабочих, повреждены соседние здания.

Взрыв на петербургском предприятии по заправке транспортных баллонов произошел из-за разгерметизации 50-литровой емкости с пропаном, передает РИА Новости.

Погибли двое рабочих. Ударной волной вышибло стекла из окон рядом стоящих зданий.

"Два человека погибли. В эпицентре взрыва обнаружено тело рабочего и обнаружены фрагментированные останки второго рабочего где-то на расстоянии от 50 до 300 метров. Получили повреждения рядом стоящие здания, в основном это нарушение стекольного покрытия от ударной волны. Пострадавших нет", - рассказали в МЧС.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС, Следственного комитета и Ростехнадзора. До конца дня последствия взрыва будут устранены.