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Эксперты сообщили о снижении числа нелегалов на границах ЕС

15:41
  • вторник
  • 17 июля 2018

В июне 2018 года на основных миграционных маршрутах в ЕС обнаружили около 13100 нелегальных мигрантов. Это на 56% меньше показателя июня 2017-го. Общее количество нелегальных пересечений границы за месяц оценили в 60430.

Согласно сообщению агентства Frontex, за первое полугодие 2018-го на границах Евросоюза почти наполовину снизилось количество нелегальных мигрантов. Об этом пишет РИА "Новости".

Отмечается, что на основных миграционных маршрутах в ЕС в июне обнаружили около 13100 нелегальных мигрантов, что на 56 процентов меньше показателя того же месяца 2017 года. Общее количество нелегальных пересечений границы оценили в 60430.

Вместе с тем уточняется, что наибольшее количество нелегальных мигрантов в 2018 году на западно-средиземноморском маршруте составили граждане Марокко, Гвинеи и Мали, на восточно-средиземноморском - Сирии и Ирака.

13 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь подверг критике миграционную политику ЕС, отметив, что миграция изменяет европейскую культуру, и призвав государства Евросоюза быть "более осторожными". Также он обратил внимание на всё возрастающее количество терактов.

В конце июня на саммите ЕС в Брюсселе было заключено соглашение по решению миграционных проблем. Президент Франции Эмманюэль Макрон тогда заявил, что договор предусматривает комплексный подход к миграционным явлениям, а также активную работу с третьими странами, в частности в Африке и на Ближнем Востоке. Он также добавил, что выработанное решение является общеевропейским.

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