Германия не боится прекращения транзита газа через Украину

В Берлине завершился трехсторонний обмен мнениями с участием России, Украины и Еврокомиссии по объемам транзита газа после 2019 года. По словам министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера, он не думает, что газовый транзит через Украину находится под угрозой.

В Министерстве экономики Германии завершились предварительные консультации между Россией, Украиной и Еврокомиссией по объемам транзита газа после 2019 года через территорию Украины. Как отметил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, обмен мнениями прошел в "хорошей, деловой и конструктивной атмосфере".

"Не думаю, что газовый транзит через Украину находится под угрозой, этого не было и в прошлом. Переговоры по газу в Берлине призваны обозначить позиции сторон, речь шла о том, как продолжать переговоры в доверительном ключе, в этом вопросе мы продвинулись вперед", - приводит его слова "Интерфакс".

По словам министра энергетики России Александра Новака, стороны обсудили вопросы по транзиту газа, начиная с 2020 года, "по объемам поставок газа, которые будет потреблять Европа в принципе".

"Мы обменялись мнениями, договорились, что эти вопросы дополнительно будут обсуждаться экспертами", - сказал российский министр на пресс-конференции в Берлине.

Вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович отметил, что организация трехсторонних переговоров показывает желание участников встречи добиться общего приемлемого решения.

Он отметил, что эта встреча служит для того, чтобы определить частоту переговоров и их основные темы. Шефчович добавил, что предложит России и Украине провести встречи высокопоставленных экспертов по энергетике после летних каникул и решить, как быть дальше.

В конце 2019 года истекают сроки действия двух контрактов, которые были подписаны в 2009 году между "Газпромом" и "Нафтогазом" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию этой страны в Европу. Данный вопрос обсуждается, также, в контексте планируемого строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию. Он пойдет в обход транзитных государств.