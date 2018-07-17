Болельщики потратили в Москве почти 100 млрд рублей

Москву за время чемпионата мира по футболу посетили почти 4 миллиона болельщиков. В общей сложности они потратили здесь почти 100 миллиардов рублей.

Посетившие Москву во время чемпионата мира по футболу болельщики потратили более 96,5 миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах Московского урбанистического форума, которые иллюстрировали выступление Сергея Собянина, пишет ТАСС.

В них отмечается, что столицу за время турнира посетили 3,8 миллиона болельщиков. Бюджет Москвы получил 13,2 миллиарда дополнительных доходов.

Матчи чемпионата мира по футболу прошли с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.