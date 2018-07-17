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В правительстве отвергли возможность дефицита продовольствия в России

16:04
  • вторник
  • 17 июля 2018

Вице-премьер России Алексей Гордеев заявил, что у страны нет проблем в самообеспечении основными видами продовольствия. По его словам, прогнозов по недостатку какой-либо продукции не наблюдается, так что и цены повышаться не должны.

В настоящий момент в России нет причин для дефицита продовольствия или роста цен на него, сообщил вице-премьер Алексей Гордеев. Его слова приводит ТАСС.

"Мы оцениваем, что урожай будет средний по объемам и у нас никаких нет проблем в самообеспечении основными видами продовольствия, и даже останется для экспорта. Так что могу всех успокоить", - отметил Гордеев.

Он также подчеркнул, что прогнозов по недостатку какой-либо продукции нет, так что увеличения ее стоимости не предвидится. 

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что экспорт зерна в 2018 году останется на уровне прошлого календарного года и составит 44 миллионов тонн. Патрушев также отметил, что урожайность зерновых из-за засухи оказалась ниже прошлогодней.

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