В школах Москвы могут появиться камеры с системой распознавания лиц

Власти Москвы готовят пилотный проект, по которому в новом учебном году в столичных школах появятся системы видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц. Они призваны заменить обычные турникеты, предоставив большее количество сервисов и значительно повысив безопасность.

Руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев в кулуарах Московского урбанистического форума заявил, что с нового учебного года власти Москвы планируют в рамках пилотного проекта оборудовать городские школы системой видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц. Об этом пишет ТАСС.

"Вы знаете, что в каждой школе стоит турникет. Мы вместе с коллегами из департамента образования будем тестировать пилотный проект, в рамках которого система распознавания лиц будет работать и в школах для того, чтобы убрать турникеты", - сказал Ермолаев.

Он подчеркнул, что подобная система дает "больше дополнительных сервисов", и если она докажет свою состоятельность, её могут распространить на большее количество учебных заведений.

Ранее глава Министерства просвещения Ольга Васильева заявила, что приоритетной задачей ведомства является цифровизация российских школ и обновление инфраструктуры. По словам министра, к запуску готовят проект для учителей "Российская электронная школа". Эта цифровая платформа позволит преподавателям даже самых отдаленных школ использовать современные учебные материалы в подготовке и проведении уроков.