ФАС не видит причин для дальнейшего снижения цен на топливо

По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, ведомство не видит причин для дальнейшего снижения цен на моторное топливо. Голомолзин также отметил, что спрос повысится на период сельскохозяйственных работ с августа по сентябрь, при этом мировые цены ведут себя непредсказуемо.

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин заявил, что ведомство не видит причин для дальнейшего снижения цен на моторное топливо на розничном рынке на фоне значительного снижения оптовых цен на автомобильное топливо. Его слова приводит ТАСС.

"Уже сейчас мы входим в период сельскохозяйственных работ - август - сентябрь. Непредсказуемо пока ведут себя мировые цены", - отметил Голомолзин, добавив, что скоро наступит "период повышенного спроса".

Ранее стало известно, что в России осенью может появиться бензин из Казахстана. На данный момент экспорт топлива запрещен по соглашению.

5 июля Государственная дума в первом чтении одобрила два внесенных правительством законопроекта о завершении налогового маневра в нефтегазовой отрасли. Предлагается постепенно снижать ставки экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты до нуля и равномерно повышать налог на добычу полезных ископаемых. Сдерживать рост внутренних цен на нефтепродукты будут обратный и дополнительный демпфирующий акцизы.