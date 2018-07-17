Спасатели локализовали пожар в подмосковном ТЦ

Пожар произошел в закрытом торговом центре в подмосковном Солнечногорске. В настоящее время возгорание локализовано. Пострадавших нет, так как здание опечатано приставами.

В МЧС по Московской области сообщили о локализации пожара в здании закрытого торгового центра в Солнечногорске.

"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Московская область, Солнечногорский муниципальный район, улица Крестьянская. В 15:00 - локализация на площади 750 квадратных метров", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится торговый центр "Солнечногорский пассаж". Ранее он был опечатан приставами. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

В 2016 году местные СМИ писали, что суд, удовлетворив исковые требования администрации Солнечногорского района, постановил снести "Солнечногорский пассаж", признав нежилые постройки рядом с автостанцией самостроем.