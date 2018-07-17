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Польский премьер призвал усилить оборону ЕС на востоке из-за России

16:48
  • вторник
  • 17 июля 2018

По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, восточный фланг НАТО должен быть укреплен из продолжающейся "агрессивной политики России". Министр добавил, что "Трамп должен бы прийти к тем же выводам".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя итоги переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, заявил об "агрессивной политике" России и призвал усилить оборону Евросоюза на восточном направлении. Его слова приводит "Газета.ру".

"Восточный фланг НАТО необходимо укреплять, потому что агрессивная политика России, к сожалению, не закончилась", - сказал Моравецкий.

Он также добавил, что "Трамп должен бы прийти к тем же выводам".

В июле по итогам саммита в Брюсселе члены НАТО подтвердили приверженность политике "сдерживания России". Оно, в частности, включает в себя передовое присутствие на восточном фланге Альянса. Президент США Дональд Трамп потребовал от союзников увеличения расходов на оборону - но теперь не до дух процентов от ВВП, на чём настаивал ранее, а до четырех.

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