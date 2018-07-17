Полиция Австралии начала расследование в отношении телеканала RT

Федеральная полиция Австралии начала предварительное расследование в отношении Russia Today в качестве предполагаемого иноагента. Как отметила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, за все время вещания в стране редакция RT не получала претензий от регулирующих органов Австралии.

Федеральная полиция Австралии начала предварительное расследование в отношении Russia Today в качестве предполагаемого иностранного агента, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

По ее словам, отказ от регистрации в случае признания RT иноагентом предусматривает уголовное наказание.

"За все время вещания мы никогда не получали претензий от регулирующих органов Австралии. Вероятно, причина расследования в том, что мы RT", - написала Симоньян в Twitter.

Вангую, скоро уголовку за отказ от регистрации иноагентом введут и у нас. Ну, вы же хотели не отставать от разных америк и австралий.



Mala herba cito crescit. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) July 17, 2018

Ранее о начале расследования в отношении RT сообщили в Великобритании. Во Франции телеканалу вынесли предупреждение. Кроме того, RT был вынужден зарегистрироваться в качестве иноагента в США.