Полиция Австралии начала расследование в отношении телеканала RT

Федеральная полиция Австралии начала предварительное расследование в отношении Russia Today в качестве предполагаемого иноагента. Как отметила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, за все время вещания в стране редакция RT не получала претензий от регулирующих органов Австралии.
Федеральная полиция Австралии начала предварительное расследование в отношении Russia Today в качестве предполагаемого иностранного агента, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
По ее словам, отказ от регистрации в случае признания RT иноагентом предусматривает уголовное наказание.
"За все время вещания мы никогда не получали претензий от регулирующих органов Австралии. Вероятно, причина расследования в том, что мы RT", - написала Симоньян в Twitter.
Ранее о начале расследования в отношении RT сообщили в Великобритании. Во Франции телеканалу вынесли предупреждение. Кроме того, RT был вынужден зарегистрироваться в качестве иноагента в США.