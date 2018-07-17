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Минобороны готово выполнять договоренности Путина и Трампа по безопасности

17:21
  • вторник
  • 17 июля 2018

В Минобороны заявили о готовности начать реализацию договоренностей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутых на саммите в Хельсинки. Так, ведомство готово к активизации контактов с коллегами из США по линии Генеральных штабов, а также по другим каналам коммуникации.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил о готовности ведомства приступить к практической реализации договоренностей президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в сфере международной безопасности. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам Конашенкова, Минобороны готово к активизации контактов с коллегами из США по линии Генеральных штабов, а также по другим каналам коммуникации. Отмечается, что это необходимо для обсуждения продления срока действия договора СНВ, а также для взаимодействия по ситуации в Сирии и другим актуальным проблемам в сфере международной безопасности.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя итоги саммита в Хельсинки, дал понять, что высоко ценит координацию с Россией и глубокую приверженность США безопасности Израиля. 

17 июля стало известно, что с сирийской авиабазы Хмеймим в Россию вернулись сто военных полицейских Южного военного округа. В САР они охраняли объекты и сопровождали гуманитарные грузы. Им присвоили государственные и ведомственные награды.

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