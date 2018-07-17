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МИД России заявил о незаконности работы "Бизнес Франс"

17:58
  • вторник
  • 17 июля 2018

Россия сожалеет о закрытии торгового представительства при посольстве Франции в Москве и выступает за развитие двусторонних экономических связей. Об этом говорится в сообщении МИД России. Как указали в ведомстве, представительство "Бизнес Франс" работало в России, не имея на то правовых оснований.

Решение французской стороны объявить о закрытии торгового представительства в России является суверенным правом Франции. Об этом заявили в МИД России.

"16 июля получили ноту посольства Франции в Москве, в которой французская сторона уведомляет нас о закрытии представительства агентства "Бизнес Франс" в России. Нам остается лишь сожалеть о том, что Париж не прислушался к нашим настоятельным рекомендациям", - говорится в сообщении ведомства.

Как указали в российском министерстве, представительство "Бизнес Франс" работало в России, не имея на то правовых оснований.

"Судебные разбирательства показали, что представительство "Бизнес Франс" работало в России, по сути, не имея на то правовых оснований", - говорится в комментарии на сайте ведомства.

Ранее в посольстве Франции в Москве связали закрытие торгового представительства с незаконным арестом счетов и выдворением директора. Российский суд при этом отказался признавать наличие у представительства "Бизнес-Франс" дипломатического иммунитета.

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