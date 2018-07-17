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Трамп: встреча с Путиным была лучше саммита НАТО

17:42
  • вторник
  • 17 июля 2018

По итогам переговоров с Владимиром Путиным в Хельсинки Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что эта встреча оказалась даже лучше саммита НАТО, на котором удалось "собрать значительные суммы денег". Вместе с тем американский лидер вновь упрекнул СМИ в распространении "лживой" информации.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал итоги своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "прекрасной". Его слова приводит ТАСС.

"В то время как я провел прекрасную встречу с НАТО, собрав значительные суммы денег, у меня состоялась еще более прекрасная встреча с Владимиром Путиным", - написал Трамп у себя в Twitter.

Вместе с тем американский президент посетовал на то, что некоторые средства массовой информации в полной мере не отразили значимость саммита в Хельсинки. Трамп назвал эти СМИ "лживыми", добавив, что они "просто с ума посходили".

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки состоялась 16 июля. Лидеры обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня, в том числе ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине, а также проблемы международной стабильности и безопасности. По итогам переговоров состоялась совместная пресс-конференция. 

Вместе с тем американский сенатор Джон Маккейн назвал саммит в Хельсинки позорным. По мнению политика, Трамп показал "неспособность сопротивляться" Путину и это его сознательный выбор.

17 июля в Министерстве обороны заявили о готовности начать реализацию договоренностей Путина и Трампа в сфере международной безопасности. Так, ведомство готово к активизации контактов с коллегами из США по линии Генеральных штабов, а также по другим каналам коммуникации.

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