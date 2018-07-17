Макрон не исключил вступления Сербии в ЕС до 2025 года

Французский президент Эмманюэль Макрон отметил положительную динамику по продвижению Сербии к членству в ЕС и допустил, что произойти это может до 2025 года. В ответ на это сербский лидер Александр Вучич заявил, что его страна рассчитывает на "позитивное решение Евросоюза".

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что Сербия может стать частью Европейского союза до 2025 года. Его слова приводит ТАСС.

"Дела продвигаются быстрее, чем ожидалось. Я думаю, что Сербия может вступить в ЕС значительно раньше 2025 года", - сказал французский лидер, добавив, что, хотя он и не склонен к формализму, для завершения соответствующей процедуры необходимо "выполнить все поставленные условия".

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич отметил, Белград рассчитывает на "позитивное решение ЕС".

Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что на осень 2018 года запланирован визит в страну президента России Владимира Путина. Вместе с тем 18 мая Вучич рассказал о глубоком уважении к Путину и подчеркнул, что его страна никогда не присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза.