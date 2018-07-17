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Благоустройство Москвы-реки завершится в 2023 году

18:32
  • вторник
  • 17 июля 2018

Власти Москвы планируют завершить благоустройство Москвы-реки в 2023 году. Там появятся 40 новых общественных зон и 120 километров набережных. Саму реку обещают сделать доступной, чистой и функциональной.

В ходе своего выступления на Московском урбанистическом форуме заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин заявил, что городские власти намерены завершить благоустройство Москвы-реки в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

"В рамках развития набережных Москвы-реки до 2023 года планируется благоустроить 120 километров набережных, появится 40 новых общественных зон. В рамках реализации проекта будут созданы новые общественные центры, река станет доступной, чистой и функциональной", - сказал Хуснуллин.

Он также добавил, что сейчас вдоль Москвы-реки проектируют и строят 24 новых моста.

2 июля мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению по новому Крылатскому мосту через Москву-реку. Он входит в Северо-Западную хорду. Для пешеходов там открыли удобный широкий тротуар.

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