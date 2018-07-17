В Конгрессе США "счастливы" рассмотреть новые санкции против России

В Конгрессе США "будут более чем счастливы" рассмотреть новые санкции против России, если соответствующее предложение будет выдвинуто представителями профильных комитетов. Об этом заявил спикер нижней палаты Конгресса Пол Райан.

Спикер нижней палаты Конгресса США Пол Райан заявил о готовности рассмотреть новые антироссийские санкции, передает ТАСС.

"Мы уже наложили санкции, но если комитет по иностранным делам, или финансовый комитет, или сенатский банковский комитет посчитают, что есть еще какие-либо санкции, которые мы еще не ввели против России, то мы будем более чем счастливы их рассмотреть", - сказал законодатель на пресс-конференции.

По его мнению, поскольку Россия якобы вмешивалась в выборы президента США, санкции должны продолжаться.

"Я понимаю желание и необходимость иметь хорошие отношения, это совершенно целесообразно. Однако Россия является угрозой. Государством, которое не разделяет наши интересы и ценности", - считает Райан.

Ранее Минюст США заочно обвинил 12 предполагаемых сотрудников ГРУ во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.