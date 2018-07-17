Собянин на урбанистическом форуме рассказал о развитии Москвы

Москве удалось преодолеть глобальное отставание в развитии, доставшееся в наследство от советского периода, и стать современным конкурентоспособным мегаполисом. Об этом заявил Сергей Собянин на открытии Московского урбанистического форума. По мнению мэра, столица образца 2010 года, например, не смогла бы выдержать испытания мундиалем.

На урбанистическом форуме в Москве собрались гуру архитектуры со всего мира. Обмениваются опытом и решают стратегические задачи. Сергей Собянин, как глава крупнейшей европейской столицы, рассказывает об изменениях градоустройства Москвы за последние годы, передает "ТВ Центр".

"Для меня лично 7 лет тому назад это стало вызовом моей жизни. 7 лет назад мы думали как дальше развивать один из самых больших городов мира, самый крупный мегаполис Европы", - сообщил Собянин.

Спустя всего несколько лет столицу не узнать. К примеру, Биржевую площадь и улицу Никольскую. Последняя после чемпионата мира по футболу известна на весь мир. Вместо несанкционированной торговли и уличных палаток повсюду новые зеленые зоны. Одна из которых - парк "Зарядье". Сегодня это уже визитная карточка российской столицы. Символично, что именно здесь в эти дни проходит Московский урбанистический форум.

"Я думаю, что очень важно в таком большом городе как Москва иметь такую открытую зеленую площадку для всех жителей и гостей, для каждого! Разбить парк в этом месте - очень умное решение", - говорит юрист (США), участник Московского урбанистического форума Брюс Кац.

Уникальный столичный проект реновации — это миллионы квадратных метров нового жилья для горожан, которые до сих пор жили в ветхих пятиэтажках. Тысяча километров новых дорог и столько же дополнительных линий наземного и подземного метро.

Москва - единственный мегаполис в мире, где пассажиры отмечают, что время в пути до работы на общественном транспорте в последние годы значительно сократилось. В том числе и за счет строительства новых транспортно-пересадочных узлов.

"Я обнаружил сегодня на выставке, что вы одновременно строите метро и железнодорожные линии в тех же местах. И это делает совершенно другое впечатление, потому что эти части будут намного лучше, чем то, что строят вокруг Пекина или Парижа", - заявил профессор Йельского университета Александр Гарвин.

Одно из первых подписанных соглашений на форуме из области инноваций в инфраструктуре. Крупнейшие российские автопроизводители уже готовы начать работу по внедрению беспилотного транспорта в Москве.

Столичная агломерация - Москва и пригород - сегодня дает треть ВВП страны. На форуме звучали и мнения, что для небольших городов такой перевес может создавать угрозу.

"Если традиционно очень инерционно подходить в России к развитию регионов и их задачам и возможностям, то Москва будет очень серьезно развиваться, впитывать в себя людей со всей России, что мне, кажется, было бы отчасти и потерей для нашего развития России, поэтому нельзя слишком развиваться дальше", - заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Москва давно перепрыгнула через МКАД и восемь миллионов человек, восемь миллионов человек оказались за МКАД, рядом с Москвой. Это реальный город. Они не имеют московской прописки, но они живут рядом с нами, приезжают на работу к нам и уезжают от нас. Любые попытки административно ограничить развитие города приведут к тому, что мы потеряем конкурентный центр, который конкурирует не с Рязанью и Вологдой, конкурирует с Нью-Йорком, Лондоном и Парижем. И ни одному человеку в Нью-Йорке не придет в голову ограничивать развитие Нью-Йорка!" – возразил ему Собянин.

Московская агломерация сегодня продолжает развиваться все активнее. Растут новые районы, метрополитен давно перешагнул через МКАД. Российский мегаполис будущего создается сегодня.

Елена Сахно, Валерия Дзгоева, Александр Савин, Илья Ушаков, Александр Ковалев. "ТВ Центр".