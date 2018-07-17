Сергея Скрипаля могла отравить женщина

Британская разведка считает логичным, что к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери могла быть причастна женщина, раз "Новичок" обнаружили во флаконе из-под духов. Об этом сообщают местные СМИ.

Главным исполнителем покушения на Сергея Скрипаля и его дочь могла быть женщина, пишет Daily Mail. Всего в группу могли входить шесть человек.

По данным собеседника таблоида в разведке, на причастность женщины указывает тот факт, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" находилось во флаконе из-под духов.

"Логично предположить, что женщина могла быть в команде и играла ключевую роль", - заявили в британской разведке.

Собеседник издания сообщил, что отравившиеся Чарли Роули и Дон Стерджесс нашли в парке флакон либо от духов, либо от лосьона после бритья, и попробовали содержимое на себе.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за это нападение, вероятнее всего, лежит на России. По ее словам, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в России.

Позже, 30 июня, воздействию нервно-паралитического вещества подверглись Дон Стерджесс и ее друг Чарльз Роули в городе Эймсбери. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Женщина умерла в больнице, мужчина пришел в сознание и находится в стабильно тяжелом состоянии. В британских правоохранительных органах считают, что на пострадавших было оказано воздействие нервно-паралитического вещества класса "Новичок".