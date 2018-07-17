Следствие попросило суд арестовать Дрыманова

Бывшего руководителя столичного главка СК Александра Дрыманова доставили в Лефортовский суд. Следствие ФСБ просит арестовать его по двум эпизодам взяточничества. Задержали Дрыманова 17 июля. Адвокат сообщил, что это связано с делом криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

Пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова сообщила, что следствие ФСБ просит арестовать обвиняемого по двум эпизодам взяточничества бывшего руководителя столичного главка СК Александра Дрыманова. Об этом пишет ТАСС.

Ходатайство будет рассмотрено в закрытом режиме. Самого Дрыманова уже доставили в Лефортовский суд. Дело возбуждено по статье о получении взятки. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.

Он был задержан сотрудниками ФСБ во вторник, 17 июля. Адвокат Александр Карабанов сообщил, что задержание связано с делом криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Своей вины Дрыманов не признает.