В Берлине завершилась встреча России, Украины и ЕС по газу

Представители России, Украины и ЕС обсудили в Берлине транзит российского газа через украинскую территорию. Глава Минэнерго Александр Новак отметил, что Москва готова продлить действующий контракт или же обсудить заключение нового. Он также допустил увеличение поставок европейским потребителям на 10-15%. Стороны договорились продолжить переговоры осенью. К этому времени эксперты Еврокомиссии подготовят оценку потребностей ЕС.

В Берлине завершилась полуторачасовая встреча представителей России, Евросоюза и Украины, на которой обсуждалась тема транзита российского газа через украинскую территорию завершилась. Об этом сообщает ТАСС.

Россия на переговорах представлял министр энергетики Александр Новак, Украину - глава Министерства иностранных дел Павел Климкин, ЕС - заместитель главы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович. Последний рассказал, что переговорный процесс продолжится осенью. К этому времени эксперты Еврокомиссии подготовят оценку потребностей ЕС в газе на следующие десять лет. Прошедшую встречу Шефчович назвал "полезной, открытой и конструктивной".

Вместе с тем Новак отметил, что Россия готова продлить действующий контракт на транзит газа через территорию Украины или же обсудить заключение нового, но для этого все спорные вопросы должны быть урегулированы. В частности, глава Минэнерго подчеркнул, что коммерческие контракты должны быть выгодны как поставщикам, так и потребителям.

Кроме того, Новак заявил, что через десять лет Россия может увеличить поставки газа европейским потребителям на 10-15 процентов. При этом министр обратил внимание, что вопросы конкретных цифр позже рассмотрят эксперты и на встрече они не поднимались.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна должна закупать газ на своей восточной границе с Россией, а затем, транспортировать его в Европу. По его словам, это наиболее эффективная схема.