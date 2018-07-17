Новак пообещал рост поставок российского газа в Европу через десять лет

Россия готова продлить действующий контракт на транзит газа через Украину или обсудить новый. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак по итогам встречи с представителями Еврокомиссии и официального Киева в Берлине. В частности, стороны обсудили объёмы топлива, которые могут быть поставлены европейским потребителям в перспективе. Не исключено, что этот показатель вырастет на 10-15%. Саму встречу её участники назвали конструктивной и решили продолжить разговор осенью.

Срок контракта на транзит газа через Украину истекает только в конце 2019 года. Но открывая переговоры о его продлении, в европейской комиссии сразу дали понять: время уже поджимает. Хотя Россия не раз отмечала: "Газпром" готов и дальше сотрудничать с "Нафтогазом". О чем накануне, после переговоров с Дональдом Трампом, еще раз заявил Владимир Путин. Но только сперва компании должны решить все споры, которые ведут в Стокгольмском арбитражном суде, передает "ТВ Центр".

"Мы должны урегулировать спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений. Потому что это коммерческие контракты и контракты, которые осуществляют коммерческие структуры. Поэтому они должны быть взаимовыгодными", - сказал министр энергетики Александр Новак.

Но как говорить о выгодном партнерстве, когда Киев один за одним строчит судебные иски. Требуя то снизить тарифы на закупку газа, то, наоборот, задрать стоимость транзита. В июне "Газпром" уже добился решения о приостановке вердикта Стокгольмского арбитража. При этом Москва готова искать компромиссы. На встрече, рассказал Александр Новак, договорились обсудить возможность мирового соглашения. Киев же, как всегда, в своем стиле. Сначала согласился - но тут же передумал.

"Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет. Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву", - уверен министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Украина и в прошлом не раз - причем, иногда в один день - меняла условия при обсуждении газовых сделок. А теперь, похоже, вообще не может разобраться, кто в стране отвечает за нефтегазовую отрасль. Иначе почему в Берлин приезжает не глава профильного ведомства, а министр иностранных дел, который, как он уверял, привез с собой настолько выгодную сделку, что необходимость в строительстве "Северного потока-2" отпадет сама собой.

"Газпрому" якобы обещали снизить стоимость транзита на 20%. Правда, в обмен требуют повысить объемы. С нынешних 90 до рекордных 140 миллиардов кубометров ежегодно. Такой уровень поставок последний раз фиксировали в 1998 году. Но за прошедшие 20 лет в ремонт украинских ГТС никто не вкладывался. И подобной нагрузки они уже просто не выдержат.

"Мы видим, что растет потребление в Европе. Увеличиваются поставки и транзит газа через Украину в том числе, и это связано с общим ростам потребления в Европе", - сказал Новак.

Конкретные цифры, говорит российский министр, пока не обсуждали. Но в Европе, кажется, тоже понимают: диктовать условия - в каких объемах поставлять топливо - должны непосредственно покупатель и продавец. Но никак не те, кому платят за транспортировку.

"Я думаю, важно, и это позволит переговорам быть успешными, что мы будем говорить об объемах, которые реалистичны с коммерческой точки зрения", - заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

В успехе этих переговоров уверены и в министерстве энергетики Германии. Глава ведомства, принимавший делегации на деловом обеде, позже еще раз отметил - об отмене транзита газа через Украину речи не идет. Как, впрочем, и о каких либо изменениях в активно поддерживаемом Берлином проекте второй нитки "Северного потока".

Озвученные на этой встрече предложения теперь предстоит изучить экспертным группам. Процесс займет несколько месяцев. Следующий раунд переговоров намечен на октябрь.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Германия, Берлин.