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МИД выразил озабоченность предвзятостью расследования крушения MH17

20:10
  • вторник
  • 17 июля 2018

МИД России опубликовал сообщение, в котором выражает озабоченность "предвзятостью и закрытостью" расследования крушения Boeing в Донбассе. В ведомстве подчеркнули, что эксперты опираются на непроверенные источники, а с Киева при этом сняли ответственность за незакрытое воздушное пространство над районом боевых действий. При этом в МИД подчеркнули, что Россия по-прежнему готова оказывать содействие расследованию.

Министерство иностранных дел России выразило озабоченность "предвзятостью и закрытостью" расследования крушения самолета Boeing, следовавшего рейсом МН17, который был сбит в небе над Донецком 17 июля 2014 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

"Не могут не вызывать озабоченность предвзятость и закрытость текущего расследования, опора на данные соцсетей и непроверенные открытые источники, сотрудничество с известными своими фейковыми вбросами псевдо-расследователями из агентства "Беллингкэт", - отметили в МИД.

Там также подчеркнули, что Украина остается полноправным участником совместной следственной группы и имеет возможность влиять на результаты расследования. Вместе с тем в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что Киев не закрыл воздушное пространство над районом боевых действий, но Нидерланды сняли с него ответственность за это. 

Подытоживая, в МИД заявили, что Россия по-прежнему готова оказывать содействие расследованию и надеется на привлечение к ответственности виновных. 

11 июля страны-участницы НАТО призвали Россию признать ответственность за крушение самолета авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17 в Донбассе. Кроме того, по их мнению, Россия должна "в полной мере сотрудничать" в расследовании трагедии. До этого голландский парламент одобрил соглашение с Украиной, касающееся уголовного преследования лиц, подозреваемых в причастности к крушению. Документ дает право Нидерландам провести суд по делу о трагедии.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

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