Суд арестовал бывшего главу московского СК Александра Дрыманова

Экс-глава управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов арестован до 12 сентября по подозрению в коррупции. Суд рассматривал вопрос об избрании ему меры пресечения в закрытом режиме. Дрыманов заявил в суде, что не признает вину и "готов к процессуальному сражению".

Суд арестовал бывшего главу управления Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова, подозреваемого в получении взяток до 12 сентября, передает ТАСС.

Суд рассматривал вопрос об избрании меры пресечения в закрытом режиме. Дрыманов заявил в суде, что не признает вину и "готов к процессуальному сражению".

По данным источника агентства, сумма одной из взяток, полученных Дрымановым, составила десять тысяч евро.

Дрыманов был задержан ФСБ 17 июля. Как сообщил представляющий его интересы адвокат Александр Карабанов, задержание связано с делом криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

Ранее по этому делу были задержаны другие высокопоставленные сотрудники столичного управления СК, в том числе первый заместитель Дрыманова Денис Никандров. Их обвиняли в получении взятки за содействие в освобождении приближенного к Калашову авторитета Андрея Кочуйкова.