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В Тульской области задержали подозреваемого в создании экстремистской группы

20:51
  • вторник
  • 17 июля 2018

В городе Суворове Тульской области задержали предполагаемого главаря экстремистской группы. Возбуждено уголовное дело, проведены обыски с участием тульского ОМОН.

В пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета сообщили о задержании в городе Суворове Тульской области предполагаемого главаря экстремистской группы. Об этом пишет ТАСС.

В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Правоохранительными органами проведены обыски, в них участвовали сотрудники тульского ОМОН.

Вместе с тем источник агентства отметил, что задержанный ранее являлся активистом запрещенной экстремистской структуры.

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