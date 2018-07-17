Серебренникову ограничили срок ознакомления с делом до 1 сентября

Режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении бюджетных средств на сумму в 133 миллионов рублей, обязали ознакомиться с материалами дела до 1 сентября. Ранее Мосгорсуд отменил постановление об ограничении режиссера и его адвокатов в соответствующих сроках, однако теперь Басманный суд повторно удовлетворил ходатайство следствия.

Басманный суд Москвы повторно удовлетворил ходатайство следствия и ограничил режиссера Кирилла Серебренникова в сроках ознакомления с заведенным в его отношении уголовным делом. Об этом пишет ТАСС.

В итоге Серебренников должен ознакомиться с материалами до 1 сентября. Ранее Мосгорсуд отменил постановление об ограничении режиссера и его адвокатов в соответствующих сроках.

По делу "Седьмой студии" проходят художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, экс-генеральный директор организации Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова, а также директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Их обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из бюджета на культурный проект "Платформа". Всем фигурантам в мае продлили домашний арест до 19 июля 2018 года.