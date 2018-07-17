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На складе "Ленфильма" в Петербурге произошел крупный пожар

21:43
  • вторник
  • 17 июля 2018

В Санкт-Петербурге в принадлежащем "Ленфильму" здании, где хранятся строительные материалы, произошел крупный пожар. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. В тушении участвуют 14 единиц техники и 61 человек личного состава МЧС.

В пресс-службе главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Санкт-Петербургу сообщили о крупном пожаре в принадлежащем "Ленфильму" здании в юго-западной части города. Об этом пишет "Интерфакс".

Инцидент произошел в доме 5 по улице Тамбасова. Огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. По информации арендаторов, в здании находятся строительные материалы. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Сведений о пострадавших в настоящий момент нет. В тушении участвуют 14 единиц техники и 61 человек личного состава МЧС.

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