Трамп согласился с разведкой по поводу российского вмешательства в выборы

Дональд Трамп заявил, что принимает выводы американской разведки, которая обвиняет Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. При этом американский президент подчеркнул, что сговора с Москвой не было. Вместе с тем Трамп отметил улучшение российско-американских отношений после саммита в Хельсинки, но санкции, по его словам, все же останутся в силе.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перед встречей с представителями Конгресса вновь прокомментировал дело о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в Штатах в 2016 году, отметив, что согласен с выводами американской разведки. Его слова приводит РИА "Новости".

"Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство, могли быть и другие люди. И не было никакого сговора", - сказал президент. Он также объяснил, что "оговорился", когда на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным говорил о вмешательстве России в американские выборы. Президент уточнил, что, по его мнению, никто, кроме России, не мог вмешиваться в выборы США.

При этом Трамп добавил, что российско-американские отношения улучшились после саммита в Хельсинки, а в будущем могут стать еще более конструктивными. Взаимодействие с Россией Трамп назвал "важным и полезным", а диалог с Владимиром Путиным, по мнению главы Белого дома, "лучше, чем вражда".

Несмотря на это, Трамп также подчеркнул, что введенные Вашингтоном санкции в отношении России сохранятся.

Ранее Трамп написал у себя в Twitter, что встреча с Путиным в столице Финляндии оказалась даже лучше саммита НАТО, на котором удалось "собрать значительные суммы денег". Вместе с тем американский лидер вновь упрекнул СМИ в распространении "лживой" информации.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки состоялась 16 июля. Лидеры обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня, в том числе ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине, а также проблемы международной стабильности и безопасности. По итогам переговоров состоялась совместная пресс-конференция.