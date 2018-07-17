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Путин упразднил упоминавшееся в "деле Скрипалей" ЗАТО Шиханы

22:25
  • вторник
  • 17 июля 2018

Президент Владимир Путин постановил упразднить ЗАТО город Шиханы в Саратовской области. В начале апреля 2018 года британская газета The Times сообщила, что именно в Шиханах был разработан "Новичок", с помощью которого, по данным британских властей, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Президент Владимир Путин постановил упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) город Шиханы в Саратовской области.

"Упразднить с 1 января 2019 года ЗАТО город Шиханы. Провести в шестимесячный срок необходимые организационные мероприятия, связанные с упразднением ЗАТО", - говорится в документе. Он Документ опубликован на портале правовой информации.

В начале апреля 2018 года британская газета The Times сообщила, что именно в Шиханах был разработан нервно-паралитический яд "Новичок", с помощью которого, как считают британские власти, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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