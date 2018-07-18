Трамп объяснил, почему не называет Россию противником

Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, почему не хочет называть Москву противником. По словам президента США, у России мощная армия, однако ее экономика сравнительно небольшая.

Президент Дональд Трамп заявил, что не считает Россию противником США. "У них мощные вооруженные силы, но их экономика гораздо меньше, чем китайская. Я даже не употребляю слово "соперник", - ответил президент в интервью Fox News.

По словам американского лидера, поладить с Россией - это хорошее дело, а не плохое". "Мы можем работать совместно, мы можем отлично справляться", - приводит слова Трампа "Газета.Ru".

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки состоялась 16 июля. Лидеры обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня, в том числе ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине, а также проблемы международной стабильности и безопасности.

Однако американские политики и СМИ раскритиковали поведение президента США в Хельсинки. Они упрекнули его в слабости.