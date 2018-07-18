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Россия резко сократила вложения в гособлигации США

08:22
  • среда
  • 18 июля 2018

Россия выбыла из списка самых крупных держателей казначейских бумаг США. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина. Наша страна сбросила треть имевшихся у нее гособлигаций.

Россия избавилась от трети имевшихся у нее американских гособлигаций и выбыла из списка крупнейших держателей госдолга США. Об этом сообщает в среду "Газета.Ru".

На данный момент вложения России в американские ценные бумаги составляют 14,9 миллиарда долларов. В апреле наша страна была на 22-й строке рейтинга с облигациями почти на 49 миллиарда долларов.

Иностранные государства владели в мае 2018 года облигациями США на общую сумму в 6,2 триллиона долларов.

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