Умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Владислав Жуковский

После продолжительной болезни ушел из жизни актер театра и кино, заслуженный артист России Владислав Жуковский. Ему было 74 года.

Актер театра и кино, заслуженный артист России Владислав Жуковский умер на 75-м году жизни, говорится в сообщении Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина.

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 17 июля нас навсегда покинул Владислав Яковлевич Жуковский", - отметили в пресс-службе.

По данным СМИ, актер скончался после продолжительной болезни.

Жуковский был известен зрителю по театральным ролям в спектаклях "Лев зимой", "Разлом", "Свадьба Кречинского", "Великая Екатерина", "Мещане", "Вишневый сад". А также по эпизодическим ролям в сериале "Улицы разбитых фонарей" и фильме "Море в огне".