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Правительство решило передать часть госуслуг бизнесу и НКО

08:32
  • среда
  • 18 июля 2018

Часть государственных и муниципальных социальных услуг может быть передана бизнесу и некоммерческим организациям. На такие меры планирует пойти правительство России. Речь идет о сферах образования, здравоохранения и соцзащиты, а также об услугах в области спорта, физической культуры и туризма.

Российский Минфин предложил передать представителям бизнеса и некоммерческим организациям часть государственных и муниципальных социальных услуг. Об этом пишет газета "Известия".

Согласно проекту поправок в закон о государственном (муниципальном) социальном заказе, социальные услуги признаются госзаказом. Изменения могут коснуться сфер образования, здравоохранения и соцзащиты, а также услуг в области спорта, физической культуры и туризма.

Исполнители госуслуг будут определяться на конкурсах. Порядок их проведения установит правительство, региональные или муниципальные власти. А граждане смогут сообщать чиновникам о ненадлежащем качестве оказанной соцуслуги. После этого они будут обязаны разобраться и обеспечить исполнение работы.

Инициативу Минфина одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Авторы документа считают, что нововведение должно повысить доступность и качество соцуслуг для граждан.

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