Программа профессионального развития архитекторов проходит в России

В России реализуется бесплатная образовательная программа АРХИТЕКТОРЫ.РФ, которая позволит специалистам в области градостроительства и архитектуры профессионально развиваться и приобретать новые знания и навыки.

ДОМ.РФ и Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" при поддержке Минстроя России запустили бесплатную образовательную программу АРХИТЕКТОРЫ.РФ.

Программа состоит из онлайн-курсов и офлайн-модулей и предусматривает бесплатное участие на всех этапах. Онлайн-обучение проходит в доступном интерактивном формате видеолекций и образовательных материалов от российских и зарубежных экспертов.

В августе состоится тестирование участников онлайн-программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Его результаты станут одним из критериев конкурса для офлайн-обучения - образовательных модулей, включающих интенсивы в Москве и исследовательские поездки по городам России и Европы. В офлайн-программу будут приглашены 100 лучших участников онлайн-обучения, прошедших конкурсный отбор.

Регистрация открыта на сайте АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Чтобы начать онлайн-обучение и подать заявку на офлайн-программу, необходимо зарегистрироваться до 23 июля 2018 года.

Образовательная программа будет интересна практикующим архитекторам, проектировщикам, градостроителям, работникам муниципалитетов, курирующим вопросы архитектуры, градостроительной политики и благоустройства, студентам старших курсов профильным специальностей по всей стране.

10-11 сентября в рамках программы на площадке Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" пройдет профильная конференция об актуальных тенденциях в сферах архитектуры и градостроительства "Архитектор будущего".

Контактный телефон: 8(916) 555-94-41, Наталья Герасимова. Электронная почта pr@strelka.com.