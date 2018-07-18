Трамп оговорился на переговорах в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп опять винит Россию во "вмешательстве" в американские выборы, хотя на пресс-конференции в Хельсинки говорил об обратном. По словам Трампа, он тогда оговорился, забыв частичку "не" в предложении.

Президент США Дональд Трамп согласился с выводами американской разведки о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в 2016 году, передает РИА Новости.

На пресс-конференции в Хельсинки по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным Трамп заявил, что не видит доказательств "российского вмешательства" и в скандале виноваты обе стороны.

Сейчас Трамп утверждает, что из его фразы выпала частичка "не", а предложение, сказанное им накануне должно было звучать следующим образом: "Я не вижу причин, чтобы это не была Россия".