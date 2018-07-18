В Москве три человека погибли в ДТП с участием такси. Видео

На юго-востоке столицы произошла крупная авария с участием такси. В результате погибли три человека. TVC.Ru располагает видеозаписью последствий ДТП.

В Москве на улице Ташкентской произошло ДТП с участием такси. Погибли три человека, рассказал ТАСС источник в экстренных службах столицы.

Как сообщили в главке МВД России по Москве, водитель попавшего в аварию автомобиля не справился с управлением и "совершил наезд на мачту городского освещения".

Подробности инцидента устанавливаются, на месте работают экстренные службы.