Экс-депутат пермского Заксобрания получил 2 года колонии за избиение DJ Smash

Экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич получили по два года колонии-поселения за избиение DJ Smash. Решение принято Ленинским районным судом Перми.

В Перми Ленинский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича по обвинению в избиении DJ Smash. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал Телепнева и Ванкевича виновными в совершении преступления по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений".

До этого старший помощник прокурора Перми Анастасия Мамошина попросила у суда лишить свободы обвиняемых сроком на три с половиной года в колонии-поселении.

Ранее следствие установило, что в феврале в пермском ночном клубе "Дом Культуры" после отказа сделать повторное селфи Ванкевич уронил на пол Андрея Ширмана, известного как DJ Smash. Прибежавший Телепнев дважды ударил музыканта. После этого к избиению присоединился Ванкевич.

Во время драки DJ Smash получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление понадобилось три недели.

Судебный процесс по этому делу начался 29 июня в Ленинском районном суде. Сторона защиты пыталась оспорить квалификацию уголовного дела. Адвокаты утверждали, что потасовка произошла из-за того, что Телепнев якобы бросился защищать друга. По их словам, Ванкевич сам получил травмы во время драки. Суд не учел доводы защиты.

Телепнев, обращаясь к участникам процесса, попросил прощения у потерпевшего. Он напомнил, что у него есть дети, и он не сможет заботиться о них в случае, если будет лишен свободы. Ванкевич подчеркнул, что не мог догадаться о том, что эти действия обернутся такими последствиями.

Сам DJ Smash отмечал, что Телепнева и Ванкевича нужно наказать как можно строже, чтобы они "реально осознали содеянное".