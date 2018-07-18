Финалистку конкурса Missis World Russia убили при продаже машины

Ксению Туленкову-Мецгер, которая участвовала в финале конкурса красоты Missis World Russia, убили в Магнитогорске. В преступлении подозревают владельца местного автосервиса, в который девушка привезла показать машину.

Финалистку конкурса Missis World Russia Ксению Туленкову-Мецгер убили в Магнитогорске, сообщает "Газета.Ru".

Известно, что 29-летняя Туленкова-Мецгер проживала в США со своим мужем, а на родину вернулась для того, чтобы продать автомобиль Skoda Octavia. Вечером 16 июля она поехала показывать машину, а после перестала выходить на связь. 17 июля правоохранительные органы обнаружили ее тело.

Немного спустя подозреваемый был задержан. Им оказался 24-летний житель Магнитогорска, владелец местного автосервиса. По данным СМИ, преступник забил девушку молотком, а затем вывез тело в лесопосадку.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ксения Туленкова-Мецгер в 2016 году представляла Челябинск в финале российского этапа международного конкурса красоты для замужних женщин Missis World Russia. В 2017 году она переехала в США. В Магнитогорске у женщины жили родители, которых она регулярно навещала. У Ксении остался маленький сын.