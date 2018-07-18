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Число отравившихся шаурмой в Кызыле возросло до 137 человек

10:02
  • среда
  • 18 июля 2018

Уже 137 человек обратились к врачам после посещения закусочной "Шаурма" в Кызыле. Источником отравления стали привозное куриное мясо и чесночный соус.

Число отравившихся шаурмой в закусочной "Шаурма" в Кызыле достигло 137 человек, сообщает РИА Новости.

"На данный час зарегистрировано 137 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, из них у 37 детей. Госпитализирован 61 человек, из них 18 детей. Состояние стабильное с положительной динамикой", - рассказал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Жалобы на плохое самочувствие после посещения закусочной "Шаурма" начали поступать с 12 июля. 17 июля в больницы обратились 53 пострадавших. Причиной отравления стали привозное куриное мясо и чесночный соус.

МВД Тувы возбудило уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей". Следователи проводят проверку. Роспотребнадзор выявил в закусочной многочисленные санитарные нарушения.

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