Словакия выдала России участника банды Шамиля Басаева

ЦОС ФСБ сообщил о решении Словакии выдать России участника банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева. Он причастен к организации в 2006 году серии терактов на территории городского парка и в развлекательном центре Владикавказа.

Член группы Шамиля Басаева Аслан Яндиев экстрадирован из Словакии в Россию. Об этом сообщает TVC.ru со ссылкой на ЦОС ФСБ.

"17 июля авиарейсом "Братислава-Москва" осуществлена экстрадиция задержанного в Россию. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по документированию его причастности к совершенным преступлениям", - отметили в ЦОС ФСБ России.

Яндиев, родившийся в 1978 году, причастен к организации и совершению в 2006 году серии терактов на территории городского парка и в развлекательном центре Владикавказа. Применение самодельных взрывных устройств большой мощности привело к жертвам среди граждан.

В 2010 году Яндиев выехал за рубеж. Используя поддельные документы, он "предпринимал активные попытки легализации на территории Швейцарии, Голландии и других европейских государств". Спустя год он был он был задержан в Словакии на основании российской ориентировки. В течение семи лет через адвокатов он пытался опротестовать решение о его выдаче в Россию, ссылаясь на необоснованность предъявляемых ему обвинений.