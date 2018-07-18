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Словакия выдала России участника банды Шамиля Басаева

09:55
  • среда
  • 18 июля 2018

ЦОС ФСБ сообщил о решении Словакии выдать России участника банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева. Он причастен к организации в 2006 году серии терактов на территории городского парка и в развлекательном центре Владикавказа.

Член группы Шамиля Басаева Аслан Яндиев экстрадирован из Словакии в Россию. Об этом сообщает TVC.ru со ссылкой на ЦОС ФСБ.

"17 июля авиарейсом "Братислава-Москва" осуществлена экстрадиция задержанного в Россию. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по документированию его причастности к совершенным преступлениям", - отметили в ЦОС ФСБ России.

Яндиев, родившийся в 1978 году, причастен к организации и совершению в 2006 году серии терактов на территории городского парка и в развлекательном центре Владикавказа. Применение самодельных взрывных устройств большой мощности привело к жертвам среди граждан.

В 2010 году Яндиев выехал за рубеж. Используя поддельные документы, он "предпринимал активные попытки легализации на территории Швейцарии, Голландии и других европейских государств". Спустя год он был он был задержан в Словакии на основании российской ориентировки. В течение семи лет через адвокатов он пытался опротестовать решение о его выдаче в Россию, ссылаясь на необоснованность предъявляемых ему обвинений.

Главное сегодня
Участник банды Шамиля Басаева Аслан Яндиев
Участник банды Шамиля Басаева Аслан Яндиев
Этапирование участника банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева
Этапирование участника банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева
Участник банды Шамиля Басаева Аслан Яндиев
Участник банды Шамиля Басаева Аслан Яндиев
Этапирование участника банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева
Этапирование участника банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева
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