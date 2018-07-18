СМИ раскритиковали Трампа за противоречивые высказывания

Дональд Трамп отказался от собственных слов. После возвращения в США американский президент решил изменить риторику, которой придерживался на саммите в Хельсинки. Прозвучали громкие заявления, связанные с президентскими выборами 2016-го года. Резкая смена курса не пошла на пользу Трампу. Американские СМИ осудили главу Белого дома за противоречия.

Эти люди митингуют у Белого дома уже второй день - практически с того момента, как завершился саммит в Хельсинки. Главный лозунг - "Президент США - лжец и изменник". Главное требование - признать вмешательство России в выборы 2016 года.

"Двести сорок два года назад Соединенные Штаты Америки были основаны на концепции независимости. Главное, что объединяло наших отцов-основателей - это их отказ жить под контролем иностранной державы", - заявил адвокат Майкл Авенатти.

Организатор акции адвокат Майкл Авенатти представляет интересы американской актрисы фильмов для взрослых, которая якобы имела интимную встречу с Трампом еще в 2006 году. Долгое время молчала, а теперь решила напомнить о себе. Воспользовался случаем и адвокат. Пришел к Белому дому с политическими лозунгами, но вот вопрос - с какой целью.

Сенаторам и конгрессменам ходить на митинги к Белому дому не пристало. В котле своего негодования они варятся на капитолийском холме. Там, где всего полтора года назад, пусть и не все, с радостью приветствовали Трампа на инаугурации.

"Вместо того, чтобы встать на защиту принципов демократии, президент Трамп потерялся в присутствии Путина и весь мир видел это. Стремление Трампа предать Америку доказывает, что у русских что-то должно быть на него: либо в сфере политики, либо в сфере финансов", - отметила лидер фракции меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Непримиримым демократам вторят уже и соратники Трампа - республиканцы. Правда, чуть более мягко. "Я не против встреч с нашими противниками, а Россия определенно является нашим противником. Но я хочу убедиться, что мы достоверно информированы о том, какие соглашения были заключены. Наша цель понять, в чем состоит план: это просто общая дискуссия с целью восстановить отношения или что-то большее. А вообще я думаю, что это был плохой день для президента. Но считаю, что он может все исправить. Думаю, он должен это сделать", - заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Подобный информационный фон и во многих американских СМИ. Доходит даже до призывов уйти в отставку. И вот уже судья Верховного суда Бретт Кавано, бывший секретарем аппарата Белого дома при президенте Буше, пишет статью, в которой предлагает пересмотреть закон 2009 года. В нем говорится о том, что не в интересах общества предъявлять обвинения действующему президенту. Не исключено, что сам Трамп по дороге из Хельсинки в Вашингтон задумывался, что его ждет на родине и, как только пересек океан, собрал ближайшее окружение, чтобы заявить: его не так поняли.

"Я абсолютно доверяю нашей разведке и поддерживаю ее. Но уверен, действия России никак не повлияли на исход выборов. Я уже не раз говорил, я принимаю выводы разведывательного сообщества, что вмешательство России имело место, но это могли быть и другие страны. И никакого сговора между нами не было", - сказал Трамп.

Несколько сбивчивое объяснение, которого от Трампа так ждали, дополнил неожиданный инцидент - в зале на мгновение погас свет. "Это наши спецслужбы", - пошутил глава Белого дома. И продолжил, что в Хельсинки просто оговорился, сказав, что не верит во вмешательство России в выборы 2016 года. Но ярые критики президента, особенно в Сенате, все равно недовольны. Убеждены: исполнять свою партию он обязан только в унисон с большинством.

Однако демократы в Вашингтоне не унимаются. Утверждают, что Россия может вмешаться и в промежуточные выборы в США в 2018 году. А с целью найти несуществующие доказательства едва ли не пытают представителей американских медиахолдингов и соцсетей, то и дело вызывая их на слушания в различные комитеты Конгресса.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".