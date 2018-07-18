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Власти США предъявили новое обвинение россиянке Бутиной

10:30
  • среда
  • 18 июля 2018

Минюст США расширил обвинения против гражданки России Марии Бутиной, которую задержали в Соединенных Штатах по обвинению в шпионаже. Теперь власти обвиняют ее еще и в реальной работе иноагентом без регистрации.

Министерство юстиции США расширило обвинения против россиянки Марии Бутиной, которую задержали за шпионаж, передает РИА Новости.

К статье "Сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации" добавилась "Работа иностранным агентом без регистрации". Прокуратура выяснила, что девушка работала иностранным агентом как минимум с 2015 года. Максимальное наказание по новому обвинению - тюремный срок до 10 лет. Первое обвинение предусматривало пятилетний срок заключения.

Бутина была задержана 15 июля в США по подозрению в шпионаже в пользу России. Минюст США сообщил, что россиянка планировала "проникнуть в организации, влияющие на американскую политику".

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