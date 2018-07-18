ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сирийская армия взяла под контроль оплот террористов в Дераа

12:59
  • среда
  • 18 июля 2018

В провинции Дераа под полный контроль правительственных сил перешёл ещё один стратегически важный населённый пункт. Босра-эш-Шам был одним из крупнейших оплотов боевиков на юге Сирии. Из-за войны этот район покинули более 13 тысяч семей. После освобождения города от террористов почти все беженцы вернулись в свои дома.

В сирийские города возвращается государственная власть. Один из её символов - национальный флаг - теперь развивается над городом Босра-эш-Шам в провинции Дераа, передает "ТВ Центр".

"Сегодня мы подняли флаг Сирийской арабской республики в городе, где писалась история Сирии. Древнейший город, в котором жили и мусульмане, и христиане, и римляне, все они участвовали в строительстве этого города. Мы благодаря усилиям наших друзей, и усилиям нашей армии смогли освободить этот город", - рассказал  губернатор провинции Дераа Мухаммед Халид Ханнус.

Семь лет назад именно в провинции Дераа началось восстание, которое обернулось затяжной гражданской войной. Приграничный город Босра-эш-Шам - некогда укрепрайон боевиков. Сегодня разрозненные бандформирования уже не собираются воевать и сдают тяжелое вооружение. Ещё один символичный эпизод - боевики, принявшие условия перемирия, закрашивают символику своей группировки на внедорожнике с пулеметом.

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон проделали сложную работу. Нужно было убедить боевиков в бесперспективности выбранного ими пути. Эти люди уже давно в отчаянии. Многие понимают - перед ними пропасть. Но сирийские власти готовы дать шанс этим мужчинам работать не во вред, а на благо родины.

С наступлением мира во многие сирийские города возвращаются беженцы. Те, кто был вынужден искать спасения на чужой земле. Босра-эш-Шам - не исключение. Многие возвращаются к разрушенным домам без единой лиры в кармане. Помогают местные власти.

"У нас 130 школ готовы для приема тех людей, дома которых сильно повреждены либо разрушены. Мы готовы оказать этим людям любую помощь, быстро обеспечить предметами первой необходимости", - сообщил Мухаммед Халид Ханнус.  

На улицах оживление. Кто-то возвращается, другие уезжают в свои города и села. Главное, что этот процесс начался. Люди видят, слышат и верят, что от этой войны осталось только эхо. В Босра-эш-Шам уже прибыл гумконвой с 40 тоннами муки. Первостепенная задача на сегодня - дать людям воду и электричество.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.

Новости по теме
Террористы сдают военную технику армии Сирии
Террористы сдают военную технику армии Сирии
Участники центра по примирению в Сирии
Участники центра по примирению в Сирии
Жители Сирии
Жители Сирии
Военная полиция МР России в Сирии
Военная полиция МР России в Сирии
Военная полиция МР России в Сирии
Военная полиция МР России в Сирии
Террористы сдают военную технику армии Сирии
Террористы сдают военную технику армии Сирии
Флаг Сирии
Флаг Сирии
Террористы сдают военную технику армии Сирии
Террористы сдают военную технику армии Сирии
Военнослужащие армии Сирии
Военнослужащие армии Сирии
Военная полиция МР России в Сирии
Военная полиция МР России в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100