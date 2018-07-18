В Японском море нашли затонувший в Цусимском сражении крейсер

Броненосец "Дмитрий Донской", затонувший в Японском море 113 лет назад во время Цусимского сражения, обнаружили южнокорейские исследователи. В трюме корабля может находиться до 200 тонн золота.

В Японском море нашли затонувший в 1905 году крейсер "Дмитрий Донской". В Сети уже появились кадры, где чётко видно название судна на борту. Корпус сильно повреждён, однако оба борта и палуба почти полностью сохранились, пишет "МИР24".

Во время Русско-японской войны броненосец вступил в неравный бой против шести японских крейсеров и четырех миноносцев и получил серьёзный урон. Экипаж, не желая сдаваться, затопил судно с поднятым флагом. Корабль, лежащий на глубине более 400 метров, обследовали с помощью двух батискафов. Компания по морским перевозкам, чьи представители обнаружили крейсер, заявила, что расскажет о сенсационных находках на пресс-конференции.