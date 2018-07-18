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В Японском море нашли затонувший в Цусимском сражении крейсер

11:17
  • среда
  • 18 июля 2018

Броненосец "Дмитрий Донской", затонувший в Японском море 113 лет назад во время Цусимского сражения, обнаружили южнокорейские исследователи. В трюме корабля может находиться до 200 тонн золота.

В Японском море нашли затонувший в 1905 году крейсер "Дмитрий Донской". В Сети уже появились кадры, где чётко видно название судна на борту. Корпус сильно повреждён, однако оба борта и палуба почти полностью сохранились, пишет "МИР24".

Во время Русско-японской войны броненосец вступил в неравный бой против шести японских крейсеров и четырех миноносцев и получил серьёзный урон. Экипаж, не желая сдаваться, затопил судно с поднятым флагом. Корабль, лежащий на глубине более 400 метров, обследовали с помощью двух батискафов. Компания по морским перевозкам, чьи представители обнаружили крейсер, заявила, что расскажет о сенсационных находках на пресс-конференции.

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Затонувший во время Цусимского сражения крейсер "Дмитрий Донской"
Затонувший во время Цусимского сражения крейсер "Дмитрий Донской"
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Команда крейсера "Дмитрия Донского"
Команда крейсера "Дмитрия Донского"
Крейсер времен Русско-японской войны
Крейсер времен Русско-японской войны
Затонувший крейсер
Затонувший крейсер
Крейсер времен Русско-японской войны
Крейсер времен Русско-японской войны
Русско-японская война
Русско-японская война
Русско-японская война
Русско-японская война
Затонувший во время Цусимского сражения крейсер "Дмитрий Донской"
Затонувший во время Цусимского сражения крейсер "Дмитрий Донской"
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