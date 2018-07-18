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Суд продлил арест режиссеру Серебренникову до 22 августа

10:58
  • среда
  • 18 июля 2018

В Москве Басманный суд продлил до 22 августа домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову. Он обвиняется по делу о хищении бюджетных средств Минкультуры России.

Басманный суд Москвы продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову, который обвиняется по делу о хищении бюджетных средств Минкультуры. Об этом сообщает ТАСС.

Домашний арест Серебренникову продлен до 22 августа.

Также суд продлил до 19 сентября домашний арест экс-сотруднице Министерства культуры России, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, обвиняемой по этому же уголовному делу.

Кроме художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, по делу "Седьмой студии" проходят бывший главный бухгалтер Нина Масляева, экс-генеральный директор организации Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова, а также директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Они обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из бюджета на культурный проект "Платформа".

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