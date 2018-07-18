Погибшая в Эймсбери женщина сама побрызгалась отравляющим веществом

Женщина, погибшая в английском городе Эймсбери, сама побрызгалась отравляющим веществом из флакона из-под духов. Об этом сообщили британские СМИ.

Отравившаяся в английском Эймсбери женщина перед трагедией побрызгала запястья жидкостью из флакона из-под духов. Об этом сообщает в среду "Газета.Ru" со ссылкой на западные СМИ.

Накануне погибшая и её друг подобрали флакон от парфюма в парке. В Скотленд-Ярде заявили, что пара отравилась тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Сейчас следствие пытается найти связь между инцидентами в Эймсбери и Солсбери. Доказательств в причастности России к отравлению Скрипалей Лондон до сих пор не привёл. Москва уже не раз предлагала провести совместное расследование. Британия эти инициативы игнорирует.