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Посол России назвал задержание Бутиной результатом охоты США на россиян

11:41
  • среда
  • 18 июля 2018

В задержании россиянки Марии Бутиной в США нет ничего нового, утверждает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Соединенные Штаты охотятся за гражданами России на своей территории, а также в других странах.

Россия делает все возможное для скорейшего освобождения гражданки нашей страны Марии Бутиной, утверждает российский посол в США Анатолий Антонов.

По его словам, Москва не видит ничего нового в этом деле с точки зрения поведения Вашингтона.

"Ничего нового в этом случае нет. Спецслужбы США охотятся за гражданами России не только в США, но и в других странах", - приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что Бутина была задержана 15 июля в США по подозрению в шпионаже в пользу России. Минюст США сообщил, что россиянка планировала "проникнуть в организации, влияющие на американскую политику". Позднее Министерство юстиции США расширило обвинения против россиянки. К статье "Сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации" добавилась "Работа иностранным агентом без регистрации".

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