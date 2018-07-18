Жириновский предложил взыскать с ЕС €1 трлн за коммунизм в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил подать иск к ЕС за "коммунистический эксперимент" на территории России. Сумма иска – один триллион евро.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил подать иск к Евросоюзу за использование территории России для проведения эксперимента по строительству коммунизма, передает РИА Новости.

По мнению политика, этот эксперимент привел к "несчастливым жертвам, краху устоев и моральному упадку". Кроме того, в западных странах распространена практика защиты интересов в судах, Россия должна пойти этим же путем.

"Сумму иска мы определяем в 1 триллион евро", - подчеркнул Жириновский.