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СМИ: Мэттис готов провести первые за три года переговоры с Шойгу

12:19
  • среда
  • 18 июля 2018

Глава Пентагона Джеймс Мэттис открыт для переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу. Главы военных ведомств двух стран не общались с 2015 года.

Министр обороны США Джеймс Мэттис готов провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

В каком формате – личная встреча или телефонный разговор – пройдет беседа, неизвестно.

Последний раз главы военных ведомств двух стран общались в 2015 году – Шойгу и предыдущий глава Пентагона Эштон Картер обсуждали по телефону Сирию. На данный момент регулярные контакты поддерживаются только между руководителями генеральных штабов России и США.

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