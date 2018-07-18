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Юнкер пожаловался пранкерам на не разбирающегося в устройстве мира Трампа

12:50
  • среда
  • 18 июля 2018

Президент США Дональд Трамп не понимает, как устроен мир. Об этом рассказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым. По его словам, глава Белого дома "не понимает, что происходит".

Российские пранкеры Владимир Кузнецов, известный, как Vovan и Алексей Столяров (Lexus) связались с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Представившись действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они пригласили его на шашлыки в Ереван, передает РИА Новости.

В беседе с Юнкером они пожаловались на давление со стороны США. Еврочиновник ответил, что президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу приходится вновь и вновь объяснять, "как устроен мир".

"Он не понимает, что происходит. И нам следует убедиться в том, что он начнет лучше осознавать происходящее в Армении. Хорошо. Все хорошо. Желаю удачи!" — подчеркнул Юнкер.

Также он согласился в следующем году приехать в Армению и приготовить шашлык на площади в Ереване.

Кроме того, пранкеры связались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Она говорила о необходимости для новых армянских властей поддерживать хорошие отношения со всеми партнерами и не делать выбор в пользу только одной страны, чтобы не повторился украинский сценарий. При этом, она оговорилась, что такой подход Брюссель поддерживал не всегда. По ее словам, Брюссель не просит "о дружбе на исключительных условиях".

Агентство отмечает, что обе беседы могли состояться вскоре после избрания Пашиняна на пост премьер-министра Армении.

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