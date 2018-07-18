"Город будущего": эксперты отмечают развитие инфраструктуры Москвы

В новом концертном зале парка "Зарядье" второй день продолжается Московский урбанистический форум. Главная тема сегодня - "Город будущего". Эксперты со всего мира обсуждают последние тенденции по развитию мегаполисов. И в среду Сергей Собянин представил на форуме доклад о комплексном транспортном развитии столицы на ближайшие годы. В планах - создание Московских центральных диаметров, строительство новых станций метро и МЦК, дорожное строительство.

Москва сегодня - одна из наиболее динамично развивающихся столиц мира. Об этом в один голос заявляют все гости международного урбанфорума. Тема второго дня - "Город будущего". То, что сейчас кажется нам вполне обычным, еще несколько лет назад было словно из области фантастики, передает "ТВ Центр".

"Когда я впервые приехал в Москву - в аэропорту не было Wi-Fi. Сейчас во всех аэропортах есть беспроводной интернет. Более того, когда я возвращаюсь, система меня знает и мне не нужно заново вводить свои данные - я просто сразу подключаюсь к интернету. Да и вообще, интернет очень хороший по всей Москве", - рассказал вице-президент крупной компании в сфере телекоммуникаций Эдвин Диндер.

Представить себе, что быстрым интернетом можно будет пользоваться не только дома, но и просто гуляя по городу, еще несколько лет назад было невозможно. Сейчас даже под землей связь не теряется. О развитии транспорта много говорят на форуме. В среду мэр Москвы Сергей Собянин представил Владимиру Путину концепцию комплексного транспортного развития столицы.

И при всем этом ритме Москва не превращается в город каменных джунглей - наоборот, столица одна из самых зеленых в мире. "Москва всегда была очень зеленый город. И продолжается, мне кажется, в планах мэра Москвы - это очень полезно и важно, чтобы природа была в городе. Поэтому, это огромный потенциал, потому что люди хотят жить в таких городах", - отметил генеральный директор по Европе строительной компании Эмануэль Форест.

Одна из ключевых тем форума - конечно, прошедший в России чемпионат мира. Экспертные сообщества признали этот мундиаль лучшим в истории. Миллионы болельщиков смогли лично увидеть, что Москва уверенно стоит в одном ряду с другими столицами, принимавшими мундиали.

Уже понятно, что для иностранных туристов имидж Москвы изменился в положительную сторону - что тоже эффективно для экономики города.

"Туристический доход является наиболее экономически эффективным. Тот прирост, который мы сейчас имеем, это тот прирост, который как раз заработан событийным и тематическим туризмом", - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

В последние годы именно Москва стала ведущей мировой площадкой для обсуждения вопросов развития мегаполисов и их будущего. Этот форум уже восьмой по счету, и с каждым годом он собирает на своей площадке все больше участников.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".