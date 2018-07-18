ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Город будущего": эксперты отмечают развитие инфраструктуры Москвы

14:55
  • среда
  • 18 июля 2018

В новом концертном зале парка "Зарядье" второй день продолжается Московский урбанистический форум. Главная тема сегодня - "Город будущего". Эксперты со всего мира обсуждают последние тенденции по развитию мегаполисов. И в среду Сергей Собянин представил на форуме доклад о комплексном транспортном развитии столицы на ближайшие годы. В планах - создание Московских центральных диаметров, строительство новых станций метро и МЦК, дорожное строительство.

Москва сегодня - одна из наиболее динамично развивающихся столиц мира. Об этом в один голос заявляют все гости международного урбанфорума. Тема второго дня - "Город будущего". То, что сейчас кажется нам вполне обычным, еще несколько лет назад было словно из области фантастики, передает "ТВ Центр".

"Когда я впервые приехал в Москву - в аэропорту не было Wi-Fi. Сейчас во всех аэропортах есть беспроводной интернет. Более того, когда я возвращаюсь, система меня знает и мне не нужно заново вводить свои данные - я просто сразу подключаюсь к интернету. Да и вообще, интернет очень хороший по всей Москве", - рассказал вице-президент крупной компании в сфере телекоммуникаций Эдвин Диндер.

Представить себе, что быстрым интернетом можно будет пользоваться не только дома, но и просто гуляя по городу, еще несколько лет назад было невозможно. Сейчас даже под землей связь не теряется. О развитии транспорта много говорят на форуме. В среду мэр Москвы Сергей Собянин представил Владимиру Путину концепцию комплексного транспортного развития столицы.

И при всем этом ритме Москва не превращается в город каменных джунглей - наоборот, столица одна из самых зеленых в мире. "Москва всегда была очень зеленый город. И продолжается, мне кажется, в планах мэра Москвы - это очень полезно и важно, чтобы природа была в городе. Поэтому, это огромный потенциал, потому что люди хотят жить в таких городах", - отметил  генеральный директор по Европе строительной компании Эмануэль Форест.

Одна из ключевых тем форума - конечно, прошедший в России чемпионат мира. Экспертные сообщества признали этот мундиаль лучшим в истории. Миллионы болельщиков смогли лично увидеть, что Москва уверенно стоит в одном ряду с другими столицами, принимавшими мундиали.

Уже понятно, что для иностранных туристов имидж Москвы изменился в положительную сторону - что тоже эффективно для экономики города.

"Туристический доход является наиболее экономически эффективным. Тот прирост, который мы сейчас имеем, это тот прирост, который как раз заработан событийным и тематическим туризмом", - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

В последние годы именно Москва стала ведущей мировой площадкой для обсуждения вопросов развития мегаполисов и их будущего. Этот форум уже восьмой по счету, и с каждым годом он собирает на своей площадке все больше участников.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Парка "Зарядье"
Парка "Зарядье"
Смартфон в метро
Смартфон в метро
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Поезда "Ласточка" на МЦК
Поезда "Ласточка" на МЦК
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Владимир Путин на Московском урбанистическом форуме
Владимир Путин на Московском урбанистическом форуме
Благоустройство города
Благоустройство города
Владимир Путин и Сергей Собянин
Владимир Путин и Сергей Собянин
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Поезд метро "Москва"
Поезд метро "Москва"
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Новостройка
Новостройка
Концертный зал "Зарядье"
Концертный зал "Зарядье"
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Автобус
Автобус
Открытие Московского урбанистического форума (МУФ) - 2018 в парке "Зарядье"
Открытие Московского урбанистического форума (МУФ) - 2018 в парке "Зарядье"
Открытие Московского урбанистического форума (МУФ) - 2018 в парке "Зарядье"
Открытие Московского урбанистического форума (МУФ) - 2018 в парке "Зарядье"
Парк "Зарядье"
Парк "Зарядье"
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100